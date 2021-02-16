TRT Spor canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 13 Şubat yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." HERTHA BERLİN - BAYERN MÜNİH "
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
11:25 Hava Durumu
11:30 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş." (Canlı)
15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR " (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
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