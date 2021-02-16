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TRT Spor canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Okuyucuları merakta bırakan TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 16.02.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

16 Şubat 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 13 Şubat yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." HERTHA BERLİN - BAYERN MÜNİH "

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

11:25 Hava Durumu

11:30 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş." (Canlı)

15:30 Spor Haftasonu (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR " (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ "

06:40 Süper Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.02.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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