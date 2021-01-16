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TRT Spor canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Birçok kişinin merak ettiği 16 Ocak 2021 Cumartesi günü gündeme gelen TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 16-01-2021 tarihli haberimizde TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 00:03
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:25’i   gösterdiğinde Süper Lig Özetler Spor Bülteni programıyla günün önemli spor gelişmeleri ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 00:05’i gösterdiğinde ise Teknik Analiz programında günün önemli maçlarına ait veriler izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 15 Ocak Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Kupası Özetler

09:50 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Spor Kitaplığı

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

20:25 İtalya Kupası Özetler

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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