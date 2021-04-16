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TRT Spor canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 16-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

16 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 14 Nisan Çarşamba yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:25 2021 KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF TURU KARŞ. " TÜRKİYE-RUSYA " (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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