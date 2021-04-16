TRT Spor canlı yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 14 Nisan Çarşamba yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet (Canlı)
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
17:25 2021 KADINLAR DÜNYA HENTBOL ŞAMPİYONASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF TURU KARŞ. " TÜRKİYE-RUSYA " (Canlı)
19:00 Dakika Skor (Canlı)
20:45 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı