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TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinde Mayıs 16 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 16 Mayıs 2021 15 Mayıs Cumartesi   yayın akışı;

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH "
  • 08:40TFF 1. Lig Goller
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00Orhan Ayhan'la
  • 09:30Olimpiyat Ateşi
  • 10:25Hava Durumu
  • 10:30Spor Bülteni (Canlı)
  • 11:00Yüz Yüze Futbol
  • 11:55Takvim Yaprakları
  • 12:00Gündem Futbol (Canlı)
  • 14:00Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:50Efsanelerin İzinde
  • 15:55Hava Durumu
  • 16:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 16:55Takvim Yaprakları
  • 17:00Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:55Hava Durumu
  • 19:00Stadyum (Canlı)
  • 20:30Dakika Skor (Canlı)
  • 22:15Stadyum (Canlı)
  • 02:002020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞ." TÜRK TELEKOM-PINAR KARŞIYAKA "
  • 03:302020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL KARŞ. " ANADOLU EFES-EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL "
  • 05:00Süper Lig Özetler
  • 05:35TFF 1. Lig Özetler
  • 06:00Almanya Bundesliga Özetler
  • 06:15İngiltere Premier Lig Özetler
  • 06:35EURO 2020 MAGAZİN
  • 06:58İstiklal Marşı

Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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