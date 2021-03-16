TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 16 Mart Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı (Canlı)
21:00 Aktüel Futbol (Canlı)
23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
00:30 Spor Artı (Canlı)
02:00 Aktüel Futbol
04:00 AVRUPA'DAN FUTBOL
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
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