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TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 16 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 16 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 16 Mart Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı (Canlı)

21:00 Aktüel Futbol (Canlı)

23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)

00:30 Spor Artı (Canlı)

02:00 Aktüel Futbol

04:00 AVRUPA'DAN FUTBOL

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 16.03.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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