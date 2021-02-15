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TRT Spor canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 15.02.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Pazartesi günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:35 Euro 2020 Magazin

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol (Canlı)

16:00 Dakika Skor (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - TUZLASPOR A.Ş. " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 TAKTİK ANALİZ (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 TAKTİK ANALİZ

06:58 Spor Kitaplığı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:02
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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