TRT Spor canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cuma yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:25’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler Spor Bülteni programıyla günün önemli spor gelişmeleri ekranlara getiriliyor.
Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 00:05’i gösterdiğinde ise Teknik Analiz programında günün önemli maçlarına ait veriler izleyicilere aktarılacak.
TRT Spor 15 Ocak Cuma yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Spor Kitaplığı
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
20:25 İtalya Kupası Özetler
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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