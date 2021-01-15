TRT Spor canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 15 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10.00 Spor Bültenleri
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İtalya Kupası Özetler
12.45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:45 Süper Lig Goller
13.55 Hava Durumu
14.00 TBMM TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
23:10 İTALYA KUPASI SON 16 TURU FUTBOL KARŞILAŞMASI " ATALANTA-CAGLİARİ "
01:15 Spor Artı
02:00 İTALYA KUPASI SON 16 TURU FUTBOL KARŞILAŞMASI " ATALANTA-CAGLİARİ "
03:45 TFF 1. Lig Goller
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Futbol Aklı