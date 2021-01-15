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TRT Spor canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 15 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TRT Spor 15 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10.00 Spor Bültenleri

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde 

11:00 Spor Manşet

12:30  İtalya Kupası Özetler

12.45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45  Süper Lig Goller

13.55 Hava Durumu 

14.00 TBMM TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

23:10 İTALYA KUPASI SON 16 TURU FUTBOL KARŞILAŞMASI " ATALANTA-CAGLİARİ "

01:15 Spor Artı

02:00 İTALYA KUPASI SON 16 TURU FUTBOL KARŞILAŞMASI " ATALANTA-CAGLİARİ "

03:45 TFF 1. Lig Goller

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Futbol Aklı

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:01
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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