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TRT Spor canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 15 Nisan 2021 Perşembe tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:00’da işitme engelliler için canlı olarak spor bülteni sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de 2022 Dünya kupası elemelerin özetleri sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.  Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 15 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı                    

06:58 İstiklal Marşı

07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG"

08:40 İngiltere Premier Lig Goller 

08:50 Takvim Yaprakları 

08:55 Hava Durumu 

09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

09:25 Efsanelerin İzinde 

09:30 Orhan Ayhan'la 

10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

10:55 Hava Durumu 

11:00 FIFA MAGAZİN 

11:25 EURO 2020 MAGAZİN 

11:50 Takvim Yaprakları 

11:55 Hava Durumu 

12:00 Spor Bülteni (Canlı)

12:50 Takvim Yaprakları 

12:55 Hava Durumu

13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI "NORVEÇ - TÜRKİYE"

14:45 Spor Kitaplığı 

14:50 Takvim Yaprakları 

14:55 Hava Durumu 

15:00 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA " (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

19:30 Spor Bülteni (Canlı)

20:00 Stadyum (Canlı)

21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)

00:00 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "

05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

06:10 FIFA MAGAZİN

06:35 EURO 2020 MAGAZİN

06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:01
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