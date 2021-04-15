TRT Spor canlı yayın akışı 15 Nisan 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:00’da işitme engelliler için canlı olarak spor bülteni sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de 2022 Dünya kupası elemelerin özetleri sporseverler ile ekranlarda buluşuyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.
Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.
TRT Spor 15 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG"
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
09:25 Efsanelerin İzinde
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:55 Hava Durumu
11:00 FIFA MAGAZİN
11:25 EURO 2020 MAGAZİN
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni (Canlı)
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI "NORVEÇ - TÜRKİYE"
14:45 Spor Kitaplığı
14:50 Takvim Yaprakları
14:55 Hava Durumu
15:00 Spor Bülteni (Canlı)
15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA " (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
19:30 Spor Bülteni (Canlı)
20:00 Stadyum (Canlı)
21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)
00:00 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "
05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
06:10 FIFA MAGAZİN
06:35 EURO 2020 MAGAZİN
06:58 İstiklal Marşı
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