TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 9 Mayıs Pazar yayın akışı;

06:58İstiklal Marşı

07:00Stadyum

09:10Almanya Bundesliga Özetler

09:25Hava Durumu

09:30Olimpiyat Ateşi

10:25Takvim Yaprakları

10:30Teknik Analiz

11:40TFF 1. Lig Özetler

11:50Takvim Yaprakları

11:55Hava Durumu

12:00Spor Bülteni (Canlı)

12:45İngiltere Premier Lig Özetler

13:00Spor Haftasonu (Canlı)

14:50Takvim Yaprakları

14:55Hava Durumu

15:00Spor Bülteni (Canlı)

15:50Spor Kitaplığı

15:55Hava Durumu

16:00Hedef Süper Lig (Canlı)

17:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMALARI DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN (Canlı)

20:00Hedef Süper Lig (Canlı)

20:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMENSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş." (Canlı)

22:30Stadyum (Canlı)

00:30Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

04:00Teknik Analiz

05:30Süper Lig Özetler

06:05TFF 1. Lig Özetler

06:30EURO 2020 MAGAZİN

06:55Takvim Yaprakları

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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