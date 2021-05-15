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TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 15 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TRT Spor 9 Mayıs Pazar  yayın akışı;

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00Stadyum
  • 09:10Almanya Bundesliga Özetler
  • 09:25Hava Durumu
  • 09:30Olimpiyat Ateşi
  • 10:25Takvim Yaprakları
  • 10:30Teknik Analiz
  • 11:40TFF 1. Lig Özetler
  • 11:50Takvim Yaprakları
  • 11:55Hava Durumu
  • 12:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 12:45İngiltere Premier Lig Özetler
  • 13:00Spor Haftasonu (Canlı)
  • 14:50Takvim Yaprakları
  • 14:55Hava Durumu
  • 15:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:50Spor Kitaplığı
  • 15:55Hava Durumu
  • 16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 17:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMALARI DÖNÜŞÜMLÜ YAYIN (Canlı)
  • 20:00Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 20:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " MENEMENSPOR A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş." (Canlı)
  • 22:30Stadyum (Canlı)
  • 00:30Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00Stadyum
  • 04:00Teknik Analiz
  • 05:30Süper Lig Özetler
  • 06:05TFF 1. Lig Özetler
  • 06:30EURO 2020 MAGAZİN
  • 06:55Takvim Yaprakları
  • 06:58İstiklal Marşı

 


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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