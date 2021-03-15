TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 15 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Goller

09:25TFF 1. Lig Özetler

09:55Hava Durumu

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:40Almanya Bundesliga Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Goller

13:55Takvim Yaprakları

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Spor Akşamı (Canlı)

21:00Futbol Aklı (Canlı)

23:05Aktüel Futbol (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00Aktüel Futbol

03:25Futbol Aklı

05:30Süper Lig Özetler

06:05TFF 1. Lig Özetler

06:30İngiltere Premier Lig Özetler

06:58İstiklal Marşı

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