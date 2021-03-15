TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.
Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.
TRT Spor 15 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı;
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı (Canlı)
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15Süper Lig Goller
09:25TFF 1. Lig Özetler
09:55Hava Durumu
10:00Spor Bülteni (Canlı)
10:55Spor Kitaplığı
11:00Spor Manşet (Canlı)
12:40Almanya Bundesliga Özetler
13:00Spor Bülteni (Canlı)
13:55Takvim Yaprakları
14:00TBMM-TV (Canlı)
14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00Gündem Futbol (Canlı)
18:00Spor Merkezi (Canlı)
19:55Hava Durumu
20:00Spor Akşamı (Canlı)
21:00Futbol Aklı (Canlı)
23:05Aktüel Futbol (Canlı)
00:30Spor Artı (Canlı)
02:00Aktüel Futbol
03:25Futbol Aklı
05:30Süper Lig Özetler
06:05TFF 1. Lig Özetler
06:30İngiltere Premier Lig Özetler
06:58İstiklal Marşı
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