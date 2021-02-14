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TRT Spor canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Türkiye gündeminde yankı uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 14.02.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

14 Şubat 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Pazar günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de Teknik Analiz ekranlara geliyor. 

TRT Spor 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Teknik Analiz
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 Orhan Ayhan'la
  • 09.30 Stadyum
  • 12:30 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Beybiliç Boluspor-Giresunspor" (Canlı)
  • 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor " (Canlı)
  • 18:00 Stadyum (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 23:30 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00Stadyum
  • 04:30Teknik Analiz
  • 06:58İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:01
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PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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