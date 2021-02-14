TRT Spor canlı yayın akışı 14 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 14 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 Teknik Analiz
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 Orhan Ayhan'la
- 09.30 Stadyum
- 12:30 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Beybiliç Boluspor-Giresunspor" (Canlı)
- 15:30 Spor Bülteni (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Menemen Spor - Aydeniz Et Balıkesirspor " (Canlı)
- 18:00 Stadyum (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor " (Canlı)
- 21:00 Stadyum (Canlı)
- 23:30 Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00Stadyum
- 04:30Teknik Analiz
- 06:58İstiklal Marşı
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Son Güncelleme: 14.02.2021 00:01