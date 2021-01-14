TRT Spor canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cuma günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 19:15’te Bundesliga maç özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:30’da İngiltere Premier Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.
TRT Spor 14 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İLERİ ÜÇLÜ TRANSFER
00:05 TAKTİK ANALİZ
02:00 İLERİ ÜÇLÜ TRANSFER
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 TAKTİK ANALİZ
06:58 İstiklal Marşı
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