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TRT Spor canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Gündemin dikkat çeken haberlerinden TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 14 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 28.03.2021 Pazar yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG"

08:40 İngiltere Premier Lig Goller 

08:50 Takvim Yaprakları 

08:55 Hava Durumu 

09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

09:25 Efsanelerin İzinde 

09:30 Orhan Ayhan'la 

10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER 

10:55 Hava Durumu 

11:00 FIFA MAGAZİN 

11:25 EURO 2020 MAGAZİN 

11:50 Takvim Yaprakları 

11:55 Hava Durumu 

12:00 Spor Bülteni (Canlı)

12:50 Takvim Yaprakları 

12:55 Hava Durumu

13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI NORVEÇ - TÜRKİYE

14:45 Spor Kitaplığı 

14:50 Takvim Yaprakları 

14:55 Hava Durumu 

15:00 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI  İZLANDA - DANİMARKA  (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

19:30 Spor Bülteni (Canlı)

20:00 Stadyum (Canlı)

21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)

00:00 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "

05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

06:10 FIFA MAGAZİN

06:35 EURO 2020 MAGAZİN

06:58 İstiklal Marşı

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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