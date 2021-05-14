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TRT Spor canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 20 Nisan Salı yayın akışı

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00Haber Bülteni
  • 07:15Sporla Değişen Hayatlar
  • 07:25Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 07:352001 Avrupa Basketbol Şampiyonası ''Slovenya - İspanya''
  • 09:00Haber Bülteni
  • 09:152021 AVRUPA HALTER ŞAMPİYONASI
  • 11:05Tokyo Gün Kaldı
  • 11:05Takvim Yaprakları
  • 11:10NBA Özetler
  • 11:20Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 11:30Sağlıklı Spor
  • 11:35Süper Spor
  • 12:00Haber Bülteni
  • 12:15YATÇILIK MAGAZİN
  • 13:05Tokyo Gün Kaldı
  • 13:05Takvim Yaprakları
  • 13:10Halkadan Meşaleye
  • 13:20Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 13:30Nedir, Nasıl Oynanır?
  • 13:35Spor Her Yerde
  • 14:00Haber Bülteni
  • 14:1556. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU (TUR 2021)
  • 16:40GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME (Canlı)
  • 18:45Tokyo Gün Kaldı
  • 18:45Olimpiyat Şampiyonlarımız
  • 18:55GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME (Canlı)
  • 21:00Haber Bülteni
  • 21:15Tokyo Gün Kaldı
  • 21:15Takvim Yaprakları
  • 21:20NBA Özetler
  • 21:30Spor Her Yerde
  • 21:55Sporun Kadınları
  • 22:15Süper Spor
  • 22:402020-2021 SEZONU İNG BASKETBOL SÜPER LİGİ KARŞ. " FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES"
  • 00:10Haber Bülteni
  • 00:25GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME
  • 02:3056. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU (TUR 2021)
  • 04:55GÜREŞ DÜNYA OLİMPİYAT OYUNLARI ELEME
  • 06:58İstiklal Marşı

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 00:01
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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