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TRT Spor canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Şubat 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00'u gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde İtalya Kupası Magasin  ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 06  Şubat Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00TAKTİK ANALİZ

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00Orhan Ayhan'la

09:30LİG HATIRASI

09:45Süper Lig Goller

09:55Hava Durumu

10:00Avrupa Stüdyosu (Canlı)

11:00Yüz Yüze Futbol

11:55Efsanelerin İzinde

12:00Derbi Özel (Canlı)

13:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " TUZLASPOR A.Ş. - MENEMEN SPOR " (Canlı)

15:30Spor Haftasonu (Canlı)

15:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - ALTAY " (Canlı)

18:00Stadyum (Canlı)

18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ANKARASPOR " (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

00:05Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

05:05TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR A.Ş. - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR "

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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