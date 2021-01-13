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TRT Spor canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

13 Ocak 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 13-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar sabah 07:00’de günün gazete başlıklarının aktarıldığı İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını ekranlara getiriliyor. Öğlen yayınlarında saat 13:00’da Spor Bülteni programıyla gündemin önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ı gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.

Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla canlı maç anlatımı yapılırken saat 20:45’te günün maçlarının değerlendirildiği Stadyum programı ekranlara geliyor.

TRT Spor 08.01.2021  yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü Transfer

00:05 Taktik Analiz

02:00 İleri Üçlü Transfer

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 Taktik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:00
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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