TRT Spor canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar sabah 07:00’de günün gazete başlıklarının aktarıldığı İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını ekranlara getiriliyor. Öğlen yayınlarında saat 13:00’da Spor Bülteni programıyla gündemin önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ı gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.
Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla canlı maç anlatımı yapılırken saat 20:45’te günün maçlarının değerlendirildiği Stadyum programı ekranlara geliyor.
TRT Spor 08.01.2021 yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü Transfer
00:05 Taktik Analiz
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ