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TRT Spor canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 13.04.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 8 Nisan Perşembe  yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Bundesliga
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Goller
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 17:55 Hava Durumu
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:00 Dakika Skor (Canlı)
  • 20:45 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 Teknik Analiz
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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