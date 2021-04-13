TRT Spor canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 8 Nisan Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/