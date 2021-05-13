TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Pazar günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor. Öğlen seansında saat 12:00'de Spor Bülteni Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor.
TRT Spor 9 Mayıs Pazar yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
09:10 Almanya Bundesliga Özetler
09:25 Hava Durumu
09:30 Olimpiyat Ateşi
10:25 Takvim Yaprakları
10:30 Teknik Analiz
11:40 TFF 1. Lig Özetler
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni Canlı
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Hafta sonu (Canlı)
14:50 Takvim Yaprakları
15:00 Spor Bülteni (Canlı)
15:50 Spor Kitaplığı
15:55 Hava Durumu
16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
17:55 TFF 1. Lig Futbol
20:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
20:25 TFF 1. Lig Futbol
22:30 Stadyum (Canlı)
00:30 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
04:00 Teknik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
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