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TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Okurlarımız tarafından merak edilen TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Pazar günü yayınlar 07:00’de Stadyum programıyla başlıyor.  Öğlen seansında saat 12:00'de Spor Bülteni Canlı sporseverler ile ekranlarda buluşuyor. 

TRT Spor 9 Mayıs Pazar yayın akışı                    

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

09:10 Almanya Bundesliga Özetler

09:25 Hava Durumu

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Takvim Yaprakları

10:30 Teknik Analiz

11:40  TFF 1. Lig Özetler

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Bülteni Canlı

12:45 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor  Hafta sonu (Canlı)

14:50 Takvim Yaprakları

14:55 Hava Durumu

15:00 Spor Bülteni (Canlı)

15:50 Spor Kitaplığı

15:55 Hava Durumu

16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

17:55 TFF 1. Lig Futbol

20:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

20:25  TFF 1. Lig Futbol

22:30 Stadyum (Canlı)

00:30 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

04:00 Teknik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 


Son Güncelleme: 13.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıSporYayın AkışıTRT Spor
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