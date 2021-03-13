TRT Spor canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler ekranlara getiriliyor.
Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.
TRT Spor 10 Mart Çarşamba yayın akışı;
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00İlk Baskı (Canlı)
- 08:50Takvim Yaprakları
- 08:55Hava Durumu
- 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15Süper Lig Goller
- 09:25TFF 1. Lig Özetler
- 09:55Hava Durumu
- 10:00Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55Spor Kitaplığı
- 11:00Spor Manşet (Canlı)
- 12:40Almanya Bundesliga Özetler
- 13:00Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45TFF 1. Lig Goller
- 13:55Takvim Yaprakları
- 14:00TBMM-TV (Canlı)
- 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
- 16:00Gündem Futbol (Canlı)
- 18:00Spor Merkezi (Canlı)
- 19:55Hava Durumu
- 20:00Spor Akşamı (Canlı)
- 21:00Futbol Aklı (Canlı)
- 23:05Aktüel Futbol (Canlı)
- 00:30Spor Artı (Canlı)
- 02:00Aktüel Futbol
- 03:25Futbol Aklı
- 05:30Süper Lig Özetler
- 06:05TFF 1. Lig Özetler
- 06:30İngiltere Premier Lig Özetler
- 06:58İstiklal Marşı
TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/