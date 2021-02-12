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TRT Spor canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 12 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

12 Şubat 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 12 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
     
  • 07:00 Teknik Analiz
     
  • 08:50 Takvim Yaprakları
     
  • 08:55 Hava Durumu
     
  • 09:00 Stadyum
     
  • 12:00 Spor Haftasonu (Canlı)
     
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR A.Ş." (Canlı)
     
  • 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
     
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - BEYPİLİÇ BOLUSPOR " (Canlı)
     
  • 18:00 Aktüel Futbol (Canlı)
     
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - AKHİSARSPOR " (Canlı)
     
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
     
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
     
  • 02:00 Stadyum
     
  • 05:05 Teknik Analiz

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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