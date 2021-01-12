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TRT Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Salı günü sitemizde yer verdiğimiz TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ocak 12 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor cuma günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında TFF 1. Lig Özetleri saat 13:45’te futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Futbol Anadolu başlıyor. Akşam seansında saat 20:00’da Spor Akşamı programıyla maçlar anlatılıyor. Saat 21:00’da ise Başlama Vuruşu sevenleriyle buluşacak.

TRT Spor 12 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü Transfer 

00:05 Teknik Analiz

02:00 İleri Üçlü Transfer 

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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