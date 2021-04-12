TRT Spor canlı yayın akışı 12 Nisan 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:00'te ikinci kez Spor Bülteni canlı yayın aracılığıyla izleyiciler ile buluşuyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 12 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG "

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

09:25 Efsanelerin İzinde

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

10:55 Hava Durumu

11:00 FIFA MAGAZİN

11:25 EURO 2020 MAGAZİN

11:50 Takvim Yaprakları

11:55 Hava Durumu

12:00 Spor Bülteni (Canlı)

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "

14:45 Spor Kitaplığı

14:50 Takvim Yaprakları

14:55 Hava Durumu

15:00 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA " (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

19:30 Spor Bülteni (Canlı)

20:00 Stadyum (Canlı)

21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)

00:00 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "

05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

06:10FIFA MAGAZİN

06:35EURO 2020 MAGAZİN

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