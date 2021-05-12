TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 27 Nisan Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni Canlı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet Canlı
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM TV
14:00 Spor Stüdyosu
18:00 Spor Merkezi Canlı
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı Canlı
20:45 Süper Lig Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Anadolu
22:30 Stadyum (Canlı)
00:30 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Almanya Budesliga Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Efsanelerin İzinde
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 Futbol Anadolu
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