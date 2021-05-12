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TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 12 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Nisan Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları 

08:55 Hava Durumu 

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Hava Durumu 

10:00 Spor Bülteni Canlı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet Canlı

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni 

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları 

14:00 TBMM TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi Canlı

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı Canlı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Stadyum (Canlı)

00:30 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Almanya Budesliga Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Efsanelerin İzinde

05:25 Takvim Yaprakları 

05:30 Futbol Anadolu

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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