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TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Gün geçmiyor ki TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberi ile ilgili yeni bir gelişme gündeme gelmesin. 12.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları hemen öğrenebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 9 Mart Salı yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 Süper Lig Özetler
  • 09:30 TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Özetler
  • 13:55 Takvim Yaprakları
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 Hava Durumu
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:45 Süper Lig Özetler (Canlı)
  • 21:00 Futbol Anadolu (Canlı)
  • 23:05 AVRUPA'DAN FUTBOL (Canlı)
  • 00:30 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 AVRUPA'DAN FUTBOL
  • 03:25 Süper Lig Özetler
  • 04:00 TFF 1. Lig Özetler
  • 04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 04:55 Futbol Anadolu
  • 06:58 İstiklal Marşı

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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