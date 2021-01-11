TRT Spor canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor cuma günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.
Öğle kuşağında TFF 1. Lig Özetleri saat 13:45’te futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Futbol Anadolu başlıyor. Akşam seansında saat 20:00’da Spor Akşamı programıyla maçlar anlatılıyor. Saat 21:00’da ise Başlama Vuruşu sevenleriyle buluşacak.
TRT Spor 11 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü Transfer
00:05 Teknik Analiz
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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