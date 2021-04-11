TRT Spor canlı yayın akışı 11 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 11 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR "
- 08:40 Süper Lig Özetler
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 Orhan Ayhan'la
- 09:30 Olimpiyat Ateşi
- 10:30 Teknik Analiz
- 12:25 Spor Kitaplığı
- 12:30 TFF 1. Lig Özetler
- 12:50 Takvim Yaprakları
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 Almanya Bundesliga Özetler
- 14:00 Spor Haftasonu (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR - BURSASPOR " (Canlı)
- 18:00 Aktüel Futbol (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANASPOR A.Ş. - ANKARASPOR " (Canlı)
- 21:00 Stadyum (Canlı)
- 00.05 Teknik Analiz
- 02.00 Stadyum
- 05.05 Teknik Analiz
Son Güncelleme: 11.04.2021 00:00