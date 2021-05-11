TRT Spor canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ''Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor''
- 08:40 Süper Lig Goller
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55Hava Durumu
- 09:00 Stadyum
- 10:55 Hava Durumu
- 11:00 Yüz Yüze Futbol
- 11:55 Takvim Yaprakları
- 12:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:55 Hava Durumu
- 14:00 Derbi Özel (Canlı)
- 16:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 16:55 Efsanelerin İzinde
- 17:00 Aktüel Futbol (Canlı)
- 19:00 Stadyum (Canlı)
- 20:30 Dakika Skor (Canlı)
- 22:15 Stadyum (Canlı)
- 00:45 Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 04:30 Teknik Analiz
- 05:45 Süper Lig Özetler
- 06:20 TFF 1. Lig Özetler
- 06:30 Euro 2020 Magazin
- 06:55 Takvim Yaprakları
- 06:58 İstiklal Marşı
TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/
Son Güncelleme: 11.05.2021 00:01