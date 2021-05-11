TRT Spor canlı yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

TRT Spor 8 Mayıs Cumartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması ''Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor''

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00 Stadyum

10:55 Hava Durumu

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:55 Hava Durumu

14:00 Derbi Özel (Canlı)

16:00 Spor Bülteni (Canlı)

16:55 Efsanelerin İzinde

17:00 Aktüel Futbol (Canlı)

19:00 Stadyum (Canlı)

20:30 Dakika Skor (Canlı)

22:15 Stadyum (Canlı)

00:45 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

04:30 Teknik Analiz

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/