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TRT Spor canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 10.02.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 07.02.2021  yayın akışı

  • 06:58İstiklal Marşı
     
  • 07:00Teknik Analiz
     
  • 08:50Takvim Yaprakları
     
  • 08:55Hava Durumu
     
  • 09:00Stadyum
     
  • 12:00Spor Haftasonu (Canlı)
     
  • 13:25TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANASPOR A.Ş." (Canlı)
     
  • 15:30Spor Haftasonu (Canlı)
     
  • 15:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - BEYPİLİÇ BOLUSPOR " (Canlı)
     
  • 18:00Aktüel Futbol (Canlı)
     
  • 18:55TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR - AKHİSARSPOR " (Canlı)
     
  • 21:00Stadyum (Canlı)
     
  • 00:05Teknik Analiz (Canlı)
     
  • 02:00Stadyum
     
  • 05:05Teknik Analiz
     
  • 06:58İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 00:02
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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