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TRT Spor canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 10-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 00:05
TRT Spor canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de İlk Baskı ekranlara geliyor. Saatler 13:45’i gösterdiğinde sevilen futbol programı TFF 1. Lig Goller yayınlanıyor.

TRT Spor yayın akışı içerisinde ekranların spor klasiği haline gelen Spor Akşamı programı saat 20:00’de ekranlara geliyor. Programda Süper Lig’de günün önemli maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

TRT Spor 10 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü Transfer 

00:05 Teknik Analiz

02:00 İleri Üçlü Transfer 

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 00:05
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PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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