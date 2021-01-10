TRT Spor canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cuma günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de İlk Baskı ekranlara geliyor. Saatler 13:45’i gösterdiğinde sevilen futbol programı TFF 1. Lig Goller yayınlanıyor.
TRT Spor yayın akışı içerisinde ekranların spor klasiği haline gelen Spor Akşamı programı saat 20:00’de ekranlara geliyor. Programda Süper Lig’de günün önemli maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
TRT Spor 10 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü Transfer
00:05 Teknik Analiz
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:35 Başlama Vuruşu
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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