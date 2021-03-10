TRT Spor canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.
Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 09.03.2021 Salı yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 Süper Lig Özetler
- 09:30 TFF 1. Lig Özetler
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Efsanelerin İzinde
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:25 Süper Lig Özetler
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 TFF 1. Lig Özetler
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 TBMM-TV (Canlı)
- 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 19:55 Hava Durumu
- 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
- 20:45 Süper Lig Özetleri (Canlı)
- 21:00 Futbol Anadolu (Canlı)
- 23:05 Avrupa'dan Futbol (Canlı)
- 00:30 Spor Artı (Canlı)
- 02:00 Avrupa'dan Futbol
- 03:25 Süper Lig Özetler
- 04:00 TFF 1. Lig Özetler
- 04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
- 04:55 Futbol Anadolu
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Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01