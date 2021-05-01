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TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 1 Mayısıs 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi  yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Gündem Futbol  başlıyor. Ardından saatler 09:00'ı gösterdiğinde Süper Lig Özetler  ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:25 gösterdiğinde Efsanelerin İzinde   ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor. 

Akşam bülteninde saatler 00:05’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 10 Nisan  Cumartesi  yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " RB LEİPZİG - BAYERN MÜNİH "
  • 08:40 TFF 1. Lig Özetler
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 TAKTİK ANALİZ
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 12:30 Yüz Yüze Futbol
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTAY - BEYPİLİÇ BOLUSPOR " (Canlı)
  • 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR " (Canlı)
  • 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " AKHİSARSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00.05 Teknik Analiz
  • 02.00 Stadyum
  • 05.05 Teknik Analiz

 

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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