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TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

1 Mart 2021 tarihli TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 1 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:03
TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Perşembe günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 1 Mart 2021 Perşembe  yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:25 TBMM-TV (Canlı)

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BEYPİLİÇ BOLUSPOR - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR " (Canlı)

15:30 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - TUZLASPOR A.Ş." (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " BURSASPOR - MENEMEN SPOR " (Canlı)

21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)

22:30 İleri Üçlü (Canlı)

00:30 Spor Artı (Canlı)

02:00 İleri Üçlü

04:00 Başlama Vuruşu

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:03
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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