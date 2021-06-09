İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TRT Spor Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi haberi ile ilgili en yeni detaylar 9 Haziran 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:01
TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 9 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:45 Avrupa Şampiyonası Finaller

09:50 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 TBMM-TV

15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55  Avrupa Şampiyonası Finaller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

20:00 Spor Akşamı

20:55  Avrupa Şampiyonası Finaller

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Gündem Futbol Transfer

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 9 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 09.06.2021 09:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Kaçırılmayacak anime diziler
Kaçırılmayacak anime diziler
Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?
Amazon Prime’da yayınlanan en iyi diziler hangileri?
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?
Seksenler Amelie Kimdir? Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Show TV'de 9 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? Show TV 9 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT Spor 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
9 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın yaşı ve oynadığı diziler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ hakkında bilgiler
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet dizisinin Bora'sı Göksel Kayahan'ın hayat hikayesi!
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
Son yılların en popüler yabancı dizi önerileri
Milletvekili maaşları ne kadardır? Haziran 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
A101 Nordmende NM58350 58" Ultra HD Android Smart Tv nasıl, alınır mı?
Tozkoparan İskender Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
EYT çıkarsa emekli olur muyum? 2021
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
WhatsApp Web QR kod çalışmıyor, ne yapabilirim?
Hayvan genetik desteği başvurusu için gerekli şartlar 2021
Onur Sermik kimdir, kaç yaşındadır? Onur Sermik'in biyografisi
Güvenli ve ücretsiz film indirme siteleri
ATV 9 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı ve TV rehberi
Kimsesizler dizisinde Betül öğretmen karakterini Damla Cercisoğlu canlandırıyor
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.