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TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi

Gündeme bomba gibi oturan TRT Spor Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:00
TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - AUGSBURG "

08:40 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER

08:50 TAKVİM YAPRAKLARI

08:55 HAVA DURUMU

09:00 ORHAN AYHAN'LA

09:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

10:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

10:55 HAVA DURUMU

11:00 YÜZ YÜZE FUTBOL

11:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

12:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

12:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

12:55 EFSANELERİN İZİNDE

13:00 AVRUPA STÜDYOSU (CANLI)

14:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

15:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - PORTEKİZ " (CANLI)

18:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

18:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER (CANLI)

18:55 TAKVİM YAPRAKLARI

19:00 SPOR HAFTASONU (CANLI)

21:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

21:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

22:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)

00:30 SPOR ARTI (CANLI)

02:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

04:30 SPOR ARTI

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 05.06.2021 00:00
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