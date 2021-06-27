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TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT Spor Pazar yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili olarak merak edilen 27 Haziran 2021 Pazar günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı ve TV rehberi ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 27 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde derledik.

27 Haziran 2021 Pazar 21:25
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " İTALYA - AVUSTURYA "
  • 08:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 Olimpiyat Ateşi
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " GALLER - DANİMARKA "
  • 12:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 12:55 Hava Durumu
  • 13:00 Spor Bülteni
  • 13:55 Takvim Yaprakları
  • 14:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 16:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 16:50 Spor Kitaplığı
  • 16:55 Hava Durumu
  • 17:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " İTALYA - AVUSTURYA "
  • 20:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - ÇEK CUMHURİYETİ "
  • 23:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - PORTEKİZ "
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:05 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:50 Spor Kitaplığı
  • 06:55 Takvim Yaprakları
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı sabah 2020-2021 Sezon Sonu Derlemesi ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Avrupa Şampiyonası Finalleri yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Bülteni ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 27.06.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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