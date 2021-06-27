TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı ve TV rehberi

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " İTALYA - AVUSTURYA "
- 08:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 Olimpiyat Ateşi
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Efsanelerin İzinde
- 11:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " GALLER - DANİMARKA "
- 12:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 12:55 Hava Durumu
- 13:00 Spor Bülteni
- 13:55 Takvim Yaprakları
- 14:00 Spor Haftasonu (Canlı)
- 16:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 16:50 Spor Kitaplığı
- 16:55 Hava Durumu
- 17:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
- 19:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " İTALYA - AVUSTURYA "
- 20:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 22:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " HOLLANDA - ÇEK CUMHURİYETİ "
- 23:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
- 02:00 UEFA EURO 2020 SON 16 FUTBOL KARŞILAŞMASI " BELÇİKA - PORTEKİZ "
- 03:40 Kupa Gecesi
- 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 06:05 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
- 06:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
- 06:50 Spor Kitaplığı
- 06:55 Takvim Yaprakları
- 06:58 İstiklal Marşı
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 27 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 27 Haziran 2021 Pazar TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı sabah 2020-2021 Sezon Sonu Derlemesi ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Avrupa Şampiyonası Finalleri yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Bülteni ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+