İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan TRT Spor Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak TRT Spor Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2020-2021 Sezon Sonu Derlemeler

09:45 Avrupa Şampiyonası Finaller

09:50 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 TBMM-TV

15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55  Avrupa Şampiyonası Finaller

18:00 Spor Merkezi

19:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

20:00 Spor Akşamı

20:55  Avrupa Şampiyonası Finaller

21:00 Aktüel Futbol Transfer

23:00 Gündem Futbol Transfer

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 16.06.2021 00:00
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Barkın Hasanoğlu kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Oyuncu Şükrü Üçüncü kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Selda Aktuna kimdir?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?
Meltem Tüzüner kimdir? Nerelidir? Meltem Tüzüner kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Fox TV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021
Devlet hastanesinden diş teli nasıl takılır, diş teli randevusu nasıl alınır? 2021
Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var? 15 Haziran 2021 Salı Hangi maç hangi kanalda?
Ecem Çalhan kimdir? Nerelidir? Ecem Çalhan kaç yaşındadır?
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? AGİ'de dikkate alınan durumlar
Fındık fiyatları ne kadar oldu 6 Haziran 2021 Pazar Rize, Giresun Samsun, Trabzon fındık borsası fiyatları
ATV'de 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Yağlı ciltler için kapatıcılığı yüksek fondöten ve fondöten seçimi önerileri
Son Yaz 22. bölüm fragmanı izle - Son Yaz 11 Haziran 2021 Cuma özeti
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Psikolog kimdir? Seda Akman hakkında bilgiler
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?
Mama, bez ve süt nasıl alınır? Haziran 2021 Süt yardımı başvuru formu
15 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında ne var?
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.