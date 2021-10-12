TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!

TRT 1 ekranlarında 80’li yılların tüm sıcaklığını yansıtan Seksenler dizisinin yeni sezonu başlıyor. Kadrosuna yeni oyuncuları dahil eden Seksenler dizisinin yeni bölümleri hafta içi her gün saat 16.30’da izleyici ile buluşacak.

Seksenler dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Seksenler yeni sezonda neler olacak?

Seksenler dizisi, yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Ekim Pazartesi günü saat 17.30’da yayınlanacak. 12 Ekim 2021 Salı gününden itibaren ise hafta içi her gün saat 16.30’da TRT 1 ekranlarındaki yerini alacak.

Seksenler dizisinde, Körfez Savaşı başlamış ve televizyon kanalları canlı yayın ile savaşı anında izler. Çok kanallı döneme geçildiği için Amelie eve bir televizyon daha alarak mutfakta televizyon izlemek ister. Rukiye ise ikinci bir televizyona gerek olmadığını söyler. Çağatay ise mahallede Butik Ali’yi arar ve battıklarını kimseye söyleyemez. Ahmet bu durumu fark eder. Bu sırada Çınaraltı’nda bulunan şüpheli paket, mahalleliyi telaşlandırır.