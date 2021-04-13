TRT Sahur Bereketi Sunucusu Ali Bektaş kimdir?

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayı boyunca sürecek yeni bir program başladı. ‘Sahur Bereketi’ adlı program Ali Bektaş’ın sunumu ile her gece saat 02.50’de izleyici karşısına çıkacak.

Sahur Bereketi sunucusu Ali Bektaş kimdir?

TRT 1 ekranlarında başlayan Sahur Bereketi programının sunucusu, geçmiş yıllarda da aynı programı sunan Ali Bektaş’tır.

Ali Bektaş, 1959 yılında Trabzon Maçka’da doğmuştur. Sunuculuğun yanı sıra şair ve yazar olan Bektaş’ın hayatı İstanbul’a geldikten sonra değişmiştir. 1978 yılında dine yönelerek tasavvuf ilmi konusunda dersler vermeye başlamıştır. Aynı dönemde Halfeti Ramazani Meşayıhları, Ahmet Kaynar Fedai ve Mehmet İnan Turabi’den feyz almıştır.

İstanbul’da ikamet eden 61 yaşındaki Bektaş, Alevilik ve Bektaşilik konularında araştırmalar yaparak çok sayıda eser ortaya koymuştur. Ünlü yazarın Aşk-ı Sübhan, Derdimiz Aşk Olsun, Dört Kapı, Her Yönüyle Alevilik, Hiç Olmak ve Kendi Gerçeğine Seyir adlarında kitapları bulunmaktadır. Melike Dayan Bektaş ile evli olan Bektaş’ın bu evliliğinden 3 çocuğu vardır. 2018 yılından bu yana da ramazan ayında Sahur Bereketi programının sunuculuğunu üstlenmektedir.