İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?

TRT 1'in en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, her hafta Salı akşamları ekrana geliyor. Sevilen dizi final yapacak mı yoksa sezon finaline mi doğru gidecek belli değil. Hayranları dizinin bitmesini istemiyorken, senaryo ne olacağı konusunda net olmayan belirsizlikler var. Masumlar Apartmanı'nda neler olacak haberimizde yer alıyor!

27 Nisan 2021 Salı 23:50
TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?
Takip Et:

TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta seyirciyi şaşırtacak sahnelerle ekrana geliyor. İzleyenleri adeta ekrana kitleyen dizide her hafta neler olacağı adeta merak konusu oldu. Hayranları en çok sosyal medyada bunu araştırıyor. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle izleniyor. Masumlar Apartmanı canlı izle!

Yeni bölüm fragmanı için tıkla! Masumlar Apartmanı uzun süredir devam eden senaryosuyla izleyenlerin gönlünde bir bağ kurmayı başardı. Sezon sonunun gelmesiyle birlikte final mi yapacak yoksa sezon finali mi olacak henüz net olmayan dizide hayranları bunu merakla bekliyor. 

İkinci sezon devam edecek mi belli olmayan dizide, TRT yönetimi tarafından ikinci sezonun çekilmesinin istendiği haberi duyuruldu. 

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanarak ekrana yansıtılan dizide reyting rekorları kırdığı biliniyor. İzleyenler tarafından da çok sevildiği ortada. 

Psikolojik sıkıntıları olan insanları konu alan dizi, oyuncuların efsane performanslarıyla da ekranda göz dolduruyor. 21 Haziran 2021 anlaşma yenileme tarihi olduğu bilinen dizi, devam edecek mi yoksa bitecek mi merak konusu oldu. 

2.sezon çekimleri için oyuncularla sözleşme yenileme çalışmaları başlayacağı haberi de bir yandan duyuruldu. Henüz resmi bir açıklama yapımcıları tarafından ve TRT olarak gelmedi. 




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülseren BudayıcıoğluTrt 1Masumlar ApartmanıFinal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Fox TV Yasak Elma ne zaman final yapacak? Dizi final tarihi belli oldu!
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
Survivor İsmail Balaban nişanlısı kimdir, nişanlısından ayrıldı mı?
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
EDHO Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı?
EDHO Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Survivor 2021 16. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 27 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme koşulları nelerdir? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilenirken nelere dikkat edilir?
10000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 10 BİN TL'ye verilen faiz
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2021
Kenan Işık sağlık durumu nasıl?
Alya dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
FED toplantı tarihi belli oldu mu? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED toplantı sonucu ne zaman açıklanır?
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Nisan 25 2021
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk yaşı ve oynadığı diziler
Trendyol Büyük Bahar Kampanyası 27-28-29 Nisan İndirimleri
Survivor İsmail nişanlısından ayrıldı mı, neden ayrıldı?
TRT 1 canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 28 Nisan 2021 Çarşamba
29 Nisan 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 29 Nisan Perşembe at yarışı programı
TRT Spor canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.