TRT Masumlar Aprtmanı dizisi ne zaman final yapacak? Masumlar Apartmanı dizisi final tarihi belli mi?

TRT 1'in beğeniyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı her hafta seyirciyi şaşırtacak sahnelerle ekrana geliyor. İzleyenleri adeta ekrana kitleyen dizide her hafta neler olacağı adeta merak konusu oldu. Hayranları en çok sosyal medyada bunu araştırıyor. Fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle izleniyor. Masumlar Apartmanı canlı izle!

Yeni bölüm fragmanı için tıkla! Masumlar Apartmanı uzun süredir devam eden senaryosuyla izleyenlerin gönlünde bir bağ kurmayı başardı. Sezon sonunun gelmesiyle birlikte final mi yapacak yoksa sezon finali mi olacak henüz net olmayan dizide hayranları bunu merakla bekliyor.

İkinci sezon devam edecek mi belli olmayan dizide, TRT yönetimi tarafından ikinci sezonun çekilmesinin istendiği haberi duyuruldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanarak ekrana yansıtılan dizide reyting rekorları kırdığı biliniyor. İzleyenler tarafından da çok sevildiği ortada.

Psikolojik sıkıntıları olan insanları konu alan dizi, oyuncuların efsane performanslarıyla da ekranda göz dolduruyor. 21 Haziran 2021 anlaşma yenileme tarihi olduğu bilinen dizi, devam edecek mi yoksa bitecek mi merak konusu oldu.

2.sezon çekimleri için oyuncularla sözleşme yenileme çalışmaları başlayacağı haberi de bir yandan duyuruldu. Henüz resmi bir açıklama yapımcıları tarafından ve TRT olarak gelmedi.