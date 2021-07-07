TRT Mahrem belgeseli oyuncuları kimlerdir?

Mahrem belgeseli tanıtımıyla büyük ilgi odağı oldu. TRT yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren belgeselin tanıtım fragmanını yayınlandı. Mahrem belgeselinin konusu nedir? Mahrem belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Mahrem belgeseli

Mahrem Belgeseli 14 Temmuz ve 15 Temmuz 2021 tarihlerinde TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.Belgeselde hain darbe girişiminde bulunan kirli ve karanlık örgütün yapılanması ve örgüt şeması aktarılmaya çalışılacak. TSK üzerinde baskı kurmalarını, kendi adamlarını TSK içerisine yerleştirmeleri belgeselde aktarılacak. Pişmanlık yasasından yararlanan eski örgüt üyeleri gerçek kimlikleriyle belgeselde yer alacak. FETÖ mağdurları da röportajlar verecek.

FETÖ içerisinde bulunmayan askeri öğrencilerin TSK içerisinden atılışı ve örgütün sızma çalışmaları da belgeselde aktarılacak. Okullara giriş sınav sorularını nasıl ve hangi yöntemlerle verdikleri ve şok mangaları da gözler önüne serilecek.

Belgeselin senaristliğini Halis Cahit Kurutlu ve Gürkan Tanyaş üstlenecek.