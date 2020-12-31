TRT Kuran'ı Güzel Okuma Yarışması başvuru nasıl yapılır? WhatsApp başvuru numarası

Daha önce yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması yeni senede de yayınlanmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sene ilk defa yayınlanan ve inanılmaz yeteneklerin keşfedildiği yarışma yeni senede de TRT 1 ekranlarında izleyicileri karşısına çıkacak. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın yeniden yapılacağının açıklanması ardından binlerce kişi yarışmaya nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladılar.

TRT 1 Kur’an Tilaveti yarışması

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na başvuruda bulunulabilmesi için doldurulması gereken form ile birlikte yarışmaya katılım koşulları aşağıdaki kısımda yer aldığı gibi bildirilmiştir.

Program Kasım ayı itibariyle her Perşembe akşamı TRT 1’de yayınlanacaktır.

Her bölümde 5 yarışmacı yarışacak, birinci olan yarışmacı ay finaline katılma hakkı kazanacaktır. Yarışmacılarımızın performansı, alanında uzman jüri üyelerince ve stüdyodaki seyircilerce değerlendirilecek ve puanlanacaktır. O bölümün en yüksek puanını alan yarışmacı, haftanın birincisi olacaktır. Hafta birincisi olan yarışmacılar ay finalinde yarışmaya hak kazanacaktır. Jüri üyelerinin her ay için bir defaya mahsus olarak, talep ettikleri bir yarışmacıyı doğrudan ay finaline gönderme hakkı bulunacaktır. Ay finalinde birinci olan yarışmacılarsa yarı finalde yarışma hakkı kazanacaktır. (Ay finalleri her ayın son Perşembesinde gerçekleştirilecektir.) Mayısıs ayında gerçekleştirilecek yarı finalde ay birincisi olan 6 yarışmacıdan 4’ü Kadir Gecesinde gerçekleşecek büyük finale gitme şansı kazanacaktır.

Mayısıs ayında yarı finali gerçekleştirilecek olan program, yeni katılımcılarla Ramazan ayı boyunca günlük olarak ekrana gelecektir.

Ramazan ayı boyunca ise her gün 5 yarışmacı olacak şekilde toplam 4 hafta yarışma yapılacaktır ve hafta birincisi olan toplam dört yarışmacı finale kalma hakkı kazanacaktır.

Yarı finalde finale kalan 4 yarışmacı ve ramazan ayında finale kalan 4 yarışmacı ile büyük final gerçekleştirilir. Büyük finale kalan 8 yarışmacı arasından da birinci, ikinci ve üçüncü seçilir.

Yarışma yalnızca erkekler kategorisinde yapılmaktadır.

Yarışmaya katılacak olanların 15 yaşından büyük olması gerekmektedir. (18 yaşından küçük olanlar için veli muvafakati gereklidir.)

Ülke içinden ve dışında katılımcılar gelebilmektedir. (Yurt dışı başvurularında TC vatandaşı olmak zorunludur)

Yarışmacılar tek başına veya ikili ya da grup halinde başvuruda bulunabilmektedirler.

Başvurunun sonlandırılabilmesi için başvurucuların intenet sitesindeki formu tam olarak doldurmuş olmaları gerekmektedir. Sonrasında Whatsapp üzerinden istenen videonun gönderilmesi lazımdır.

Başvurular, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT tarafından görevlendirilecek olan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme ardından ortaya konan sonuç, yarışmaya hak kazanan kişilere bildirilecektir. Hak kazanamayanlarla iletişime geçilmeyecektir.

Yarışmacıların çekimde giyecekleri kıyafetler, programın kostüm sorumluları tarafından onaylanacak ve tespit edilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Whatsapp başvuruları

Kur’an-ı Kerim’İ Güzel Okuma Yarışmasına başvuruda bulunma koşulları ise aşağıdaki gibidir;

Yarışmaya başvuruda bulunabilmek için başvuru formuna ek olarak bir video gönderilmesi gerekmektedir. Çekilen videoların aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasına gönderilmesi lazımdır.

0505 018 85 00

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Whatsapp başvuru formu

Yarışmaya katılımcıların belirlenmesi için doldurulması gereken başvuru formunda aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilerin doldurulması istenmektedir. Başvuruda bulunacak olan kişilerin bu formdaki bölümleri eksiksiz şekilde doldurması gerekmektedir.

Adınız

Doğum tarihiniz

Eğitim durumunuz

Yurtdışında mı okuyorsunuz

En son mezun olduğunuz okul/bölüm

Şu an okumakta olduğunuz okul/bölüm

Kur’an-ı Kerim’i okumayı nasıl öğrendiniz?

Kur’an-ı Kerim’i kaç yıldır okuyorsunuz?

Yarışmaya hangi sureleri ya da ayetleri okuyarak katılmak isterdiniz?

Medeni durumunuz

Çocuğunuz var mı?

Varsa kaç çocuk?

Yaşadığınız şehir

Kaç kardeşsiniz?

Kiminle yaşıyorsunuz?

Cep telefonunuz

Acil telefon numarası (Size Ulaşılmadığı Acil Durumlar İçin)

E-Mail adresiniz

Facebook hesabınız

Instagram hesabınız

Twitter hesabınız

İkametgah adresiniz

Mesleğiniz

Annenizin mesleği

Babanızın mesleği

Herhangi bir sağlık probleminiz ya da kronik bir rahatsızlığınız var mı?

Hobileriniz nelerdir?

Kullandığınız bir müzik enstrümanı var mı?

Cevabınız evet ise, nedir?

Önek aldığınız veya dinlediğiniz Kur’an okuyucuları

Seyahat ettiğiniz yerler

Sizi başkalarından ayıran özellikleriniz nelerdir?

Yaptığınız en farklı şey nedir?

Daha önce herhangi bir televizyon programına katıldınız mı?

Cevabınız evet ise hangi televizyon programları?

Daha önce Kur’an-ı Kerim’i üzel Okuma Yarışmasına katıldınız mı? Cevabınız evet ise hangileri?

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması başvuru linki

TRT 1 ekranlarında Ramazan ayında her gün yayınlanacak olan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na katılım gösterebilmek için doldurulması gereken başvuru formuna BURAYA tıklayarak ulaşabilirsiniz. İntenet adresine gidilmesi ardından açılan sayfada talep edilen bilgilerin tümünün eksiksiz bir şekilde doldurulması ardından başvuru kaydı oluşturulabilmektedir. Bilgilerin tamamı doldurulmadığında başvuruların geçersiz olması gibi bir durum söz konusu olabilmektedir.