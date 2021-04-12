TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması jüri üyeleri ve sunucusu kimdir?

TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu: Mustafa Cihat Kılıç

TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu görevini Mustafa Cihat üstlendi.1976 yılında Isparta da dünyaya gelen sunucu lise eğitimini imam hatip lisesinde tamamlanmış bulunuyor. Aslında müziğe olan ilgisiyle hepimiz yakından onu Emrin Olur isimli şarkısıyla biliyoruz. Son üç sezondur Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının sunuculuğunu devam ettirmektedir.

TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu jüri üyeleri:

Mehmet Ali Sarı

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması içeriğinde yer alacak olan Mehmet Ali Sarı. 1933 yılında Bolu da gözlerini açmıştır. Tam olarak 88 yaşındadır. Yüksek eğitimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde tamamlamıştır. Emekli olduktan sonraysa Marmara üniversitesinde İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda Vakıf Müdürlüğünü sürdürmektedir. İslam konusunda pek çok kişiye eğitimleri olumuştur.

Halil Necipoğlu

Yarışmanın diğer bir üyesiyse Halil Necipoğlu dur. 1968 yılında Erzurum da dünyaya merhaba demiştir. Babası da imam olduğu için küçüklükten itibaren bu alanda yetişmiştir. 14 yaşında hafızlık eğitimini tamamlamış bulunmaktadır. Birden çok meslek ile yakından ilgilenen Halil Necipoğlu, din adamı, ilahiyatçı, tasavvuf müziği sanatçısı ve program sunuculuğu gibi pek çok meslek ile yakından ilgilenen çoklu yönüyle dolu dolu biridir.

Osman Şahin

Osman Egin

Osman Şahin 1940 yılında mersinde doğmuştur. Eğitimini beden eğitimi bölümünden mazın olarak tamamlamıştır. Ve pek çok farlı yerde görevine devam etmiştir. Bunun yanı sıra bir yazar olarak birçok kitapları mevcuttur. Kitapların sayesinde ödüllere de layık görülmüştür.

Osman Egin 1960 doğumludur. 7 yaşında hafız olma sürecini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun olarak bitirmiştir. Şu an ise Abdurrahman Gürses Diyanet Eğitim Kurumunun müdürlüğünü yapmaktadır. Programın ilk yıllarından beri jüri üyeliği yapan Osman eğin bu program sayesinde tanınmıştır.