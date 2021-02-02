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TRT Hay Sultan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

TRT Hay Sultan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu soruları merak ediliyordu. Hay Sultan dizisinin yayın tarihi açıklandı.

02 Şubat 2021 Salı 18:17
TRT Hay Sultan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
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TRT ekranlarının yeni dizisi Hay Sultan merakla bekleniyor. Merakla beklenen dizinin çekimleri pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Akli Film imzalı dizinin çekimleri bugün başladı. Dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh yer alırken, dizinin çekimleri Çekmeköy’deki çekim platosunda başladı. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Aslı Pamuk, Emre Erçil, Cemal Toktaş ve Burak Tamdoğan gibi sevilen isimler yer alıyor. Öte yandan dizinin en önemli karakteri olan Abdülkadir Geylani rolünü usta isim Çetin Tekindor canlandırıyor.

Merakla beklenen yeni dizinin bölümler 1 saatten oluşurken dizi toplam 30 bölüm sürecek.



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Hay SultanTRTDizi
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