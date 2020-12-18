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TRT Eba Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Eba Tv canlı izleme linki

EBA TV frekans bilgileri nelerdir? TRT kanalı için EBA TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? EBA TV canlı izlemek için link var mı? Canlı Link adresi nedir?

18 Aralık 2020 Cuma 22:44
TRT Eba Tv Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT Eba Tv canlı izleme linki
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Uzaktan eğitim sistemine geçmemiz ile birlikte televizyon kanallarında frekans ayarları da araştırılmaya başladı MEB’in hazırlamış olduğu EBA platformu için öğrenciler Televizyon üzerinden de giriş yapabileceklerdir. Bunun için TRT’nin EBA TV frekans bilgilerini ayarlamaları gerekmektedir. Aynı zamanda TRT EBA TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranlarının da düzenlenmesi gerekiyor.

Her kanalın frekans bilgileri değişiklik gösterebiliyor. TRT EBA TV frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir. Bu frekans ayarlarını düzenlerseniz TRT EBA TV’ye kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.

TRT EBA TV frekans bilgileri 

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12084

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı: 13750

FEC: 2/3

TRT EBA TV canlı izleme

 

TRT EBA TV’yi televizyon üzerinden canlı izleyebiliyorken resmi web sitesi üzerinden de canlı bir şekilde izlemeniz mümkündür. 

canlı izleme linki

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 22:44
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EBA TVCanlı YayınTrt Eba Tv
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