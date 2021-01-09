TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Cumartesi ilkokul yayın akışı saat 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 08.01.2021 Cuma yayın akışı

08.00 Okul Öncesi - Etkinlik kuşağı Beslenme(Türkçe, oyun ve Fen etkinlikleri)

09.00 Sosyal Bilgiler-4 İnsanlar,yerler ve çevreler (Yaşadığım Yer-2)

09.30 Fen Bilimleri-4 Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/Hacim)

10.00 İngilizce-3 Toys and Games

10.30 Türkçe-3 Milli Kültürümüz (Düşünen Hindi)

11.00 İngilizce-2 Colours

11.30 Hayat Bilgisi-2 Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)

12.00 Okuyorum Yazıyorum Sesleri Tanıyoruz (Ç,ç)

12.30 Türkçe-1 Okuyorum Yazıyorum (Ç harfini öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturmalar)

13.00 Hayat Bilgisi-1 Evimizde HAYAT (İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)

13.30 Bilişsel Beceriler Ara Renkleri Ayırt Etme

14.00 Türk İşaret Dili Tanışma, Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları

14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı

15.00 Sosyal Bilgiler-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-2)

15.30 Fen Bilimleri-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/Hacim)

16.00 İngilizce-3 (Tekrar) Toys and Games

16.30 Türkçe-3 (Tekrar) Milli Kültürümüz (Düşünen Hindi)

17.00 İngilizce-2 (Tekrar) Colours

17.30 Hayat Bilgisi-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)

18.00 Okuyorum Yazıyorum (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz(Ç,ç)

18.30 Türkçe-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ç harfini öğreniyorum- hece ve kelimeler oluşturma)

19.00 Hayat Bilgisi-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)

19.30 Okul Öncesi-Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, oyun ve fen etkinlikleri)

20.30 Veli Kuşağı-Bizden Nihan Peker ANTEPE-Çocuk ve Felsefe

21.00 Bilişsel Beceriler (Tekrar) Ara Renkleri Ayırt Etme

21.30 Türk İşaret Dili (Tekrar) Tanışma, Günlük Aktivitiler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları

22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

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