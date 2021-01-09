TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Cumartesi ilkokul yayın akışı saat 09:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Cumartesi günü Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 08.01.2021 Cuma yayın akışı
08.00 Okul Öncesi - Etkinlik kuşağı Beslenme(Türkçe, oyun ve Fen etkinlikleri)
09.00 Sosyal Bilgiler-4 İnsanlar,yerler ve çevreler (Yaşadığım Yer-2)
09.30 Fen Bilimleri-4 Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/Hacim)
10.00 İngilizce-3 Toys and Games
10.30 Türkçe-3 Milli Kültürümüz (Düşünen Hindi)
11.00 İngilizce-2 Colours
11.30 Hayat Bilgisi-2 Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)
12.00 Okuyorum Yazıyorum Sesleri Tanıyoruz (Ç,ç)
12.30 Türkçe-1 Okuyorum Yazıyorum (Ç harfini öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturmalar)
13.00 Hayat Bilgisi-1 Evimizde HAYAT (İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)
13.30 Bilişsel Beceriler Ara Renkleri Ayırt Etme
14.00 Türk İşaret Dili Tanışma, Günlük Aktiviteler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları
14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı
15.30 Fen Bilimleri-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/Hacim)
16.00 İngilizce-3 (Tekrar) Toys and Games
16.30 Türkçe-3 (Tekrar) Milli Kültürümüz (Düşünen Hindi)
17.00 İngilizce-2 (Tekrar) Colours
17.30 Hayat Bilgisi-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-1)
18.00 Okuyorum Yazıyorum (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz(Ç,ç)
18.30 Türkçe-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ç harfini öğreniyorum- hece ve kelimeler oluşturma)
19.00 Hayat Bilgisi-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçların Arasındaki Farkı Ayırt Eder-1)
19.30 Okul Öncesi-Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Türkçe, oyun ve fen etkinlikleri)
20.30 Veli Kuşağı-Bizden Nihan Peker ANTEPE-Çocuk ve Felsefe
21.00 Bilişsel Beceriler (Tekrar) Ara Renkleri Ayırt Etme
21.30 Türk İşaret Dili (Tekrar) Tanışma, Günlük Aktivitiler, Duygular, Hava Durumu Diyalogları
22.00 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı
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