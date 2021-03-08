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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.

TRT EBA TV ilkokul 8 Mart 2021 Perşembe yayın akışı

07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE

08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00TBA SPOR

09:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

09:30MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

10:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

10:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

11:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

12:00ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

13:30İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

14:00MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

14:30HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

16:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

16:30ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

17:00İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

17:30MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30ÖĞRETMENLER ODASI

21:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

21:30ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

22:00Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:01
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Uzaktan EğitimPazartesiYayın AkışıEBA TVTRT
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