TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul yayın akışında uzaktan eğitim dersleri yayınlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimin yerine getirilen uzaktan eğitim sisteminde ders yayınları TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
İlkokul öğrencileri derslerini kaçırmamak için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul yayın akışında Perşembe günü yayınlar saat 08:00’de İstiklal Marşı ile başlıyor. İlk ders İstiklal Marşı’nın hemen ardından yine aynı saatte Erken Çocukluk Eğitimi ile başlıyor. Perşembe günü EBA TV yayın akışı akşam 22:30’da sona eriyor. TRT EBA TV ilkokul yayın akışı içerisinde Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra Özel Eğitim Türkçe, Matematik ile Okuyorum Yazıyorum dersleri yer alıyor.
TRT EBA TV ilkokul 8 Mart 2021 Perşembe yayın akışı
07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE
10:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
10:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
14:30HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
15:00HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
15:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
16:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
18:00HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18:30HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM
19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
21:00HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM
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