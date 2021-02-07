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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 7 Şubat 2021 Pazar gününde yayınlanan haberimizde TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV ilkokul  çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.

TRT  EBA TV ilkokul 01 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

08:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

09:00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

09:30 ÖZEL EĞİTİM-HAYAT BİLGİSİ

10:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

10:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:00 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

11:30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12:30 TBA SANAT

13:00 TBA KÜLTÜR

13:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14:30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15:30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

16:00 TBA YAŞAM BECERİLERİ

16:30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17:30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM

18:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18:30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

19:00 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ

19:30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

20:00 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

20:30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

21:00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

21:30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

22:00 BİZDEN

22:30 Kapanış

TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
DersEğitimYayın AkışıPazarTrt Eba Tv
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