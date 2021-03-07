TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sisteminde dersler EBA TV üzerinden aktarılmaya başlandı. Binlerce öğrenci TRT EBA TV yayın akışını araştırmaya başladı.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak ve canlı olarak anında takip etmek için “TRT EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV ilkokul Çarşamba yayınları sabah 08:00’da Erken Çocukluk Eğitimi dersiyle başlıyor. TRT EBA TV ilkokul günlük yayın akışı içerisinde Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi gibi derslerin yanı sıra İngilizce yabancı dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 03 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
07:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
07:50DOĞA KAŞİFİ - DOĞANIN İZİNDE
08:00ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09:00TBA SPOR
09:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
09:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
10:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
10:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
11:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
11:30TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12:00KAVRAM ÖĞRETİMİ
12:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
13:30TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
14:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
15:00TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
15:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
16:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
16:30KAVRAM ÖĞRETİMİ
17:00TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
17:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL
18:00TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
18:30TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
19:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
19:30ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
20:30BİZDEN
21:00TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
21:30KAVRAM ÖĞRETİMİ
22:00Kapanış
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