TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.
İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Pazartesi ilkokul yayın akışı saat 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.
TRT EBA TV ilkokul 01.02.2021 Pazartesi yayın akışı
08.00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
09.00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
09.30 ÖZEL EĞİTİM- HAYAT BİLGİSİ
10.00 MATEMATİK- 1 İLKÖĞRETİM
10.30 HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM
11.00 HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM
11.30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12.00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM
12.30 TBA SANAT
13.00 TBA KÜLTÜR
13.30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14.00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM
14.30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
15.00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM
16.00 TBA YAŞAM BECERİLERİ
16.30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17.00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM
17.30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM
18.30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL
19.00 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ
19.30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM
20.00 MATEMATİK- 4 İLKÖĞRETİM
20.30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM
21.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM
21.30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM
22.00 BİZDEN
22.30 KAPANIŞ