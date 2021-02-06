TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Pazartesi ilkokul yayın akışı saat 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 01.02.2021 Pazartesi yayın akışı

08.00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 09.00 ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE 09.30 ÖZEL EĞİTİM- HAYAT BİLGİSİ 10.00 MATEMATİK- 1 İLKÖĞRETİM 10.30 HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM 11.00 HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM 11.30 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 12.00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 12.30 TBA SANAT 13.00 TBA KÜLTÜR 13.30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 14.00 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 14.30 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15.00 MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM 15.30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 15.30 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 16.00 TBA YAŞAM BECERİLERİ 16.30 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 17.00 TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM 17.30 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM 18.00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 18.30 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL 19.00 TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ 19.30 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM 20.00 MATEMATİK- 4 İLKÖĞRETİM 20.30 FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM 21.00 SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM 21.30 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 22.00 BİZDEN 22.30 KAPANIŞ