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TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta uzaktan eğitim programları yayınlıyor. Pandemi nedeniyle eğitimler EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milyonlarca öğrenci EBA TV yayın akışını araştırıyor.

İlkokul öğrenciler dersleri kaçırmamak adına “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV üzerinden ders içeriklerini yayınlıyor. 2020 yılı içerisinde intenette en çok EBA TV yayın akışı araştırıldı. EBA TV Pazartesi ilkokul yayın akışı saat 08:00’de Erken Çocukluk Eğitimi dersi ile başlıyor. EBA TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler dersleri yayınlanıyor.

TRT EBA TV ilkokul 01.02.2021 Pazartesi yayın akışı

08.00  ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ     

09.00     ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE

09.30     ÖZEL EĞİTİM- HAYAT BİLGİSİ

10.00     MATEMATİK- 1 İLKÖĞRETİM

10.30     HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM

11.00    HAYAT BİLGİSİ- 1 İLKÖĞRETİM

11.30     TÜRKÇE-1  İLKÖĞRETİM

12.00     TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

12.30     TBA SANAT

13.00     TBA KÜLTÜR       

13.30     TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14.00     TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

14.30     MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM

15.00    MATEMATİK-2 İLKÖĞRETİM    

15.30     HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

16.00     TBA YAŞAM BECERİLERİ

16.30     TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17.00     TÜRKÇE-3 İLKÖĞRETİM

17.30    MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM  

18.00    HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

18.30    İNGİLİZCE-3 İLKOKUL  

19.00     TBA BİLİM VE TEKNOLOJİ

19.30    TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

20.00     MATEMATİK- 4 İLKÖĞRETİM      

20.30     FEN BİLİMLERİ-4 İLKÖĞRETİM

21.00     SOSYAL BİLGİLER-4 İLKÖĞRETİM

21.30     İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

22.00     BİZDEN

22.30     KAPANIŞ

 
TRT EBA TV ilkokul canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
TRTIlkokulYayın AkışıEBA TV
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